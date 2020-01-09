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09.01.20 09:02

Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном

Странам-участницам соглашения с Ираном по атому необходимо осознать реалии и выйти из него, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю нужно осознать реальность и выйти из того, что осталось от соглашения по атому, известному как СВПД", - заявил он в Белом доме.

Трамп считает, что все стороны, вместо того чтобы заниматься СВПД, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".

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СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) был подписан Ираном и "шестеркой" (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана.

В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.

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