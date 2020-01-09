Часть записей черных ящиков самолета МАУ утрачена, - Организация гражданской авиации Ирана

Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации Ирана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"Следователи отметили, что оба так называемых черных ящика были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них утеряна", - пишет издание.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.