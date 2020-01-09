Беларусь начала подготовку к проведению третьего Форума регионов с Украиной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета Министров Беларуси.

"Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 06.01.2020 г. № 1р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в г. Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Его возглавил Заместитель Премьер-министра Игорь Ляшенко", - говорится в сообщении.

Оргкомитету поручено до 20 февраля 2020 г. разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия.

"При необходимости оргкомитет может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

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