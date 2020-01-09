Штаты готовы "без предварительных условий вступить в серьезные переговоры" с Ираном, - постпред США при Совбезе ООН Крафт

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом в письме в Совет Безопасности ООН написала постоянная представительница Вашингтона при совете Келли Крафт.

Согласно письму, целью этих переговоров будет предотвращение "дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Также в письме Крафт объясняет ликвидацию иранского генерала и командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" Касема Сулеймани соображениями самообороны. Она отметила, что Вашингтон действовал в соответствии со статьей 51 Устава ООН и добавила, что для защиты интересов США на Ближнем Востоке подобные акции могут быть повторены.

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

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