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09.01.20 10:31

Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон рассчитывает, что тестовые поставки газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу начнутся уже в январе.

Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду вечером, комментируя официальный запуск 8 января "Турецкого потока", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3", - рассказал он.

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"Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - добавил Макогон.

Из-за запуска Турецкого потока снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон 01

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