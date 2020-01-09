Полиция задержала в Киеве сбежавшего из РФ вора в законе по кличке Камо Московский. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

"По данным оперативников Департамента стратегических расследований Национальной полиции, Камо Московский незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус вора в законе на территории Российской Федерации и установить контроль над преступными группами в Украине", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом", инициированный президентом Украины. Участие в разработке законопроекта приняли народные депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований. "За" законопроект проголосовали 254 народных депутатов.



