Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.01.20 10:58

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, - глава Оператора ГТС Макогон

Транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – за 8 января транзит превысил 100 млн куб. м в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", – написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Напомним, новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, - глава Оператора ГТС Макогон 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100