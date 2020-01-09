Западные спецслужбы рассматривают техническую неисправность как основную версию крушения украинского "Боинга", - Reuters

Об этом информирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Пять источников в сфере безопасности - три американских, один европейский и один канадский - сообщили агентству, что первоначальная оценка западных спецслужб заключается в том, что на украинском авиалайнере, потерпевшем крушение в Иране, возникла техническая неисправность и он не был сбит ракетой, вероятность чего также рассматривается.



По информации канадского источника, существует доказательство того, что один из двигателей самолета перегрелся.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.