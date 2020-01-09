Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть и наказать его экс-владельцев, - представитель МВФ Люнгман

Об этом в интервью "Эспрессо" сказал представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь государство просто обязано вернуть хотя бы часть тех средств обратно. И те, кто к этому привел, к этим убыткам, имеются в виду бывшие владельцы ликвидированных банков, они должны понести за это ответственность и вернуть часть средств, потраченных налогоплательщиками на ликвидацию банковского кризиса", - отметил он.

По его словам, в отличие от меньших банков, в 2016 году "ПриватБанк" невозможно было просто ликвидировать.

"Более половины населения Украины имели счет в этом банке и на это финучреждение приходилось более половины всех розничных транзакций в украинской экономике. И Украинское государство, с целью защиты населения и финансовой стабильности, было вынуждено вложить в банк 5,5 млрд долларов. И теперь пришло время для Украинского государства - вернуть эти средства", - подчеркнул Люнгман.

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