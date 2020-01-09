В Иране назвали информацию об отказе Тегерана передавать США "черные ящики" с разбившегося самолета МАУ ошибкой журналистов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства.

"Первоначальная информация была направлена Украине как стране регистрации самолета, США как изготовителю, Швеции и Канаде как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете. Украине было предложено принять участие в процессе расследования авиационного происшествия", – отметил Абедзаде.

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Он напомнил, что создана совместная группа для расследования катастрофы, опознания и передачи тел.

Глава Организации гражданской авиации также сказал, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

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Иранское агентство Mehr 8 января написало, что в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии для Цензор.НЕТ сообщил, что в настоящее время изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.