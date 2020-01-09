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09.01.20 11:42

Военнослужащие-десантники испытали украинские бронеавтомобили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M"

На полигоне в Житомирской области провели масштабные испытания четырех украинских военных броневиков.

бронеавтомобиль

Об этом сообщает издание "Урядовий кур'єр", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тесты проходили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M", которые были изготовлены на трех разных предприятиях.

Вся техника ранее прошла испытания бездорожьем в Кременчуге и проехала более 500 км до Житомира.

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На Житомирщине броневики испытывали в экстремальных полевых условиях. Кроме штатных экипажей технику на удобство испытали военнослужащие-десантники.

В сообщении говорится, что также испытали боевую мощь автомобилей. Броневики предназначены не только для перевозки боевого состава, но и для поддержки пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением действия воинов. Испытания позволят в перспективе отобрать лучшие образцы бронетехники и заранее убрать неполадки.

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