Полиция задержала председателя сельсовета на Волыни из-за коррупционных схем с землей. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Был разоблачен председатель одного из сельских советов региона. Последний наладил коррупционную схему решения земельных вопросов. К противоправной деятельности в качестве посредника привлек руководителя коммерческой структуры, который является сертифицированным инженером-землеустроителем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полиция задокументировала факт вымогательства и получения фигурантами неправомерной выгоды.

"За беспрепятственное выделение в собственность земельного участка гражданин должен был заплатить 6000 долларов США "вознаграждения". В случае отказа - затягивание процесса или вообще отрицательное рассмотрение данного вопроса на сессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце декабря 2019 сельский голова от землеустроителя получил первую часть взятки: 5000 гривен посредник забрал себе, а тысячу долларов США передал должностному.

"В среду, 8 января, правоохранители задокументировали получение посредником второго "транша" - 3500 долларов США. После передачи средств голове сельсовета оба были задержаны по месту жительства чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщает полиция.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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