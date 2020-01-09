Богдан и Баканов отсутствовали на совещании по авиакатастрофе в Тегеране и не вернулись с отдыха в отличие от Зеленского, - Бутусов. ФОТО

Об этом написал в Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня президент экстренно вернулся в Украину и в 3.27 начал совещание по одному из острейших кризисов - гибели "Боинга" в Тегеране. Смотрю на фото и поражаюсь - на совещании отсутствует глава комитета по разведке при президенте Украины, Андрей Богдан, который также является и главой Офиса президента, который курирует действия силовых и правоохранительных органов, и отсутствует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. То есть ключевые люди в данной ситуации. Президент спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана - а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха! Поразительные отношения и порядки в команде президента. Его ближайшие подчиненные, отвечающие за безопасность, могут даже в такой момент отсутствовать на рабочем месте", - отметил журналист.

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"Мне казалось, что поскольку российские спецслужбы "слили" в подконтрольные СМИ местопребывание президента в Омане, то ближайшие сотрудники президента должны как-то чувствовать ответственность за прокол, и в случае такого мощнейшего вызова лететь по первому зову", - резюмировал Бутусов.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.