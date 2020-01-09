При определенных условиях может понадобиться буквально 15 лет, чтобы Украина достигла уровня Польши, - бизнес-омбудсмен Свенчицкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В частности, Свенчицкий уверен, что Украина может скорее достигнуть уровня Польши, нежели это прогнозирует Всемирный банк. Отметим, Всемирный банк ранее оценил, что рост украинской экономики нынешними темпами позволит догнать Польшу только через 50 лет.

В то же время бизнес-омбудсмен подчеркнул, что для ускорения экономического роста нужно добиваться независимости судов, искоренения коррупции и реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - отметил Свенчицкий.

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Он также добавил, что согласно некоторым расчетам, экономическая польза полного открытия аграрного рынка ЕС для Украины будет выше, чем вся предоставляемая помощь со стороны Брюсселя.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году.

Отметим также, что в должность бизнес-омбудсмена Украины Марчин Свенчицкий вступил 15 октября 2019 года.