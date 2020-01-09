Зеленский и Трамп прибудут на Всемирный экономический форум в Давос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", о прибытии на форум Трампа сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

По ее словам, этот визит за пределы США станет первым для Трампа после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

В прошлом году Трамп не поехал в Давос из-за шатдауна.

В то же время о присутствии на форуме Зеленского в Facebook сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Виктория Каленюк.

Среди визитеров зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, представитель ДТЭК Ахметова Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Из России зарегистрированы 66 человек. Среди них - олигарх Олег Дерипаска.

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