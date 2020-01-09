Глава Винницкой ОГА Скальский просит военных помочь в борьбе с незаконными АЗС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Винницкой ОГА.

"Я лично обратился и к начальнику Генштаба, и к Министру обороны Украины для того, чтобы было налажено оперативное сотрудничество с военными. К сожалению, мы имеем целый ряд факторов, которые мешают нам оперативно работать", - отметил Скальский.

По его словам, любая предпринимательская деятельность в сфере торговли горючим без уплаты налогов, без лицензии - это фактически украденные деньги.

"Мы должны иметь абсолютно нулевую толерантность по отношению к таким процессам", - подчеркнул он.

Он также отметил, что важным источником информации по выявлению незаконной торговли горючим могут быть патрульные экипажи полиции.

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