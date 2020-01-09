Председатель ОБСЕ Эди Рама в ближайшие недели посетит Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. – Ред.) и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели", - сказал он, выступая перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене в четверг.

Рама подчеркнул, что в то время, как кризис в и вокруг Украины остается "наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе", уникальный вклад СММ ОБСЕ для уменьшения напряженности и установления мира, стабильности и безопасности имеет важное значение.

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"Председательство Албании (в ОБСЕ. – Ред.) сделает свой вклад в то, чтобы поддержать уважение к принципам и обязательствам ОБСЕ, в полную имплементацию Минских соглашений, поддерживая усилия трехсторонней контактной группы и процесс в Нормандском формате", - отметил он.

Как сообщалось, 1 января 2020 года Албания начала годовое председательствование в ОБСЕ.