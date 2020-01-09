Рябошапка заменил группы прокуроров в уголовном производстве по хищениям в "Укроборонпроме"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка по результатам обработки обращения ГК "Укроборонпром", а также анализа собранных материалов в начале 2020 года заменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях Укроборонпрома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осуществление процессуального руководства по этим уголовным производствам генпрокурор поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Прокуроры подготовили планы досудебного расследования и дают поручения оперативным работникам по обеспечению исследования обстоятельств уголовных правонарушений и установлению всех причастных к их совершению лиц. Кроме того, указывается, что специализированная прокуратура в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса взяла под контроль состояние досудебного расследования в упомянутых расследованиях.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

6 июня генеральный прокурор Юрий Луценко, первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко и руководитель САП Назар Холодницкий сообщили о результатах расследования уголовных производств по фактам хищения средств Государственного концерна "Укроборонпром", а также совершения уголовного преступления с целью сокрытия преступления работником НАБУ, который расследовал указанные злоупотребления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнил гособоронзаказ по ремонту партии танков Т-72, - "Укроборонпром"