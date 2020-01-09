Мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета не предусматривает возврат российской компании конфискованных активов, - Витренко

"В рамках этого урегулирования "Газпром" отказался от этой компенсации (по иску в международном суде за конфискованное имущество. - Ред.). Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой", - сказал он на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, АМКУ 22 января 2016 года вынес решение о наложении на "Газпром" штрафа в размере 85,966 млрд грн за нарушение экономической конкуренции. "Газпром" безрезультатно пытался оспорить решение комитета и последующее исполнительное производство по принудительному взысканию Министерством юстиции Украины суммы штрафа и пени. Были арестованы счета представительства "Газпрома" в Киеве, причитающиеся компании дивиденды от участия в АО "Газтранзит", акции "Газтранзита", акции ПАО "Институт "Южниигипрогаз", доли в ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". В августе 2018 года в рамках аукциона была осуществлена принудительная продажа акций "Южниигипрогаз", в январе - акции "Газтранзита".

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В конце декабря 2019 года Украина и "Газпром" в рамках минских газовых соглашений подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах последнего оплатить около $7,4 млрд по штрафу АМКУ.