Нацсовет по ТРВ проведет внеплановые проверки телеканалов ZIK и "112 Украина" из-за признаков разжигания вражды

Как сообщается на сайте регулятора, такое решение Нацсовет принял в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Проверка телеканала ZIK связана с телепередачей "Каждый из нас президент", которая транслировалась 26 ноября 2019 года в 18:00 (с повтором 27 ноября). Экспертами в студии были народный депутат Украины VIII-го созыва Надежда Савченко, народный депутат IX-го созыва Ренат Кузьмин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Михаил Добкин, который присоединился к обсуждению вопросов по интернет-связи. Мониторингом Национального совета зафиксировано, что в этой передаче распространялись высказывания, которые имеют признаки нарушения заказчиком норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также Закона Украины "Об информации".

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Основанием для внеочередной проверки спутникового канала "112 Украина" стали результаты мониторинга эфира за август-декабрь. В частности, в передачах "Большое интервью", LIVE, "LIVE Новости", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной" зафиксировано распространение высказываний Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Кивы, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко, Николая Дульского и Р.Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.