На Кировоградщине неизвестные застрелили мужчину и женщину, - Нацполиция

Об этом сообщает Главное управление полиции в Кировоградской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что трагедия произошла вечером 8 января.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19:00 от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам - мужчине и женщине в возрасте 36 и 40 лет. Факт нашел свое подтверждение", - рассказали правоохранители.

От полученных ранений они погибли на месте. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению убийств.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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