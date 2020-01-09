Посол Украины в Израиле указал на контрпродуктивность заявлений посла в Киеве Лиона относительно деятелей ОУН-УПА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле на Facebook.

"9 января Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 г.", - сказано в сообщении.

Посол Украины также отметил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД вызвали польского посла Цихоцкого и указали на "контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним украинским вопросам"

Как сообщалось, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые якобы "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы Польши и Израиля оскорблены чествованием деятелей ОУН-УПА в Киеве и Львове