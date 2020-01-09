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09.01.20 15:13

Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов

Дальнейшая эскалация конфликта между Ираном и США может привести к удорожанию нефти и энергоресурсов.

Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"По оценкам экспертов в краткосрочной перспективе имеем: цены на нефть, хоть и не надолго, но выросли и даже достигли 70 долларов за баррель (самый большой показатель с мая прошлого года). По данным Bloomberg, сразу после заявления Дональда Трампа (о внедрении санкций против Ирана. - Ред.) наблюдалось значительное падение цены. В долгосрочной перспективе потенциально обострение ситуации может привести к увеличению мировых цен на углеводороды и нефть", - отметил он.

Также Милованов подчеркнул, что обострение ситуации в Иране может негативно повлиять на украинских экспортеров.

Напомним, 8 января Президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на удар по американским базам США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана.

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Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов 01
Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов 02
Обострение конфликта между США и Ираном может негативно повлиять на экономику Украины, - Милованов 03

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