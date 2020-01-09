Взрыв в сельском клубе на Тернопольщине: следователи назначили 9 экспертиз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Кроме этого, следователи обратились с письмом в управление Гоструда в Тернопольской области для проведения проверки и инициировали создание спецкомиссии в Пидгаецкой райгосадминистрации по причинам чрезвычайной ситуации.

"Правоохранители проводят подворовой обход, опрашивают людей и очевидцев несчастного случая. Общались следователи и с рабочими, которые в 2016-2017 годах проводили ремонт в доме культуры села Угринов", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 января восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие произошедшего в клубе в селе на Тернопольщине хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в сельском клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 несовершеннолетних. По предварительной оценке, причиной взрыва могла стать утечка газа.

5 января восьмерым детям, которые получили травмы при взрыве в селе Угринов, сделали операции по пересадке кожи.

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