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09.01.20 15:27

Взрыв в сельском клубе на Тернопольщине: следователи назначили 9 экспертиз

Следователи по делу о взрыве в сельском клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 детей, назначили одну взрыво-технологическую и восемь судебно-медицинских экспертиз для установления причин происшествия.

Взрыв в сельском клубе на Тернопольщине: следователи назначили 9 экспертиз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Кроме этого, следователи обратились с письмом в управление Гоструда в Тернопольской области для проведения проверки и инициировали создание спецкомиссии в Пидгаецкой райгосадминистрации по причинам чрезвычайной ситуации.

"Правоохранители проводят подворовой обход, опрашивают людей и очевидцев несчастного случая. Общались следователи и с рабочими, которые в 2016-2017 годах проводили ремонт в доме культуры села Угринов", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 января восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие произошедшего в клубе в селе на Тернопольщине хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в сельском клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 несовершеннолетних. По предварительной оценке, причиной взрыва могла стать утечка газа. 

5 января восьмерым детям, которые получили травмы при взрыве в селе Угринов, сделали операции по пересадке кожи.

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