Перевозивший Зеленского чартер перед отправлением из Омана делал остановку в Москве, - СМИ

К таким выводам приходят "texty.org.ua" ссылаясь на данные системы "Radar Box", передает Цензор.НЕТ.

"Чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN прилетел в столицу Омана Маскат с Стокгольма с посадкой в Москве практически одновременно с таинственным полетом самолета Медведчука, который также был в Маскате в то время, а именно 7 января вечером", - сообщает издание.

"Из-за этого становится очевидным, что чартер для Зеленского был заказан еще до катастрофы боинга МАУ в Тегеране. Однако вместо того, чтобы после известия о трагедии сразу улететь из Омана еще утром 8 января (на тот момент самолет уже был на месте, и имел несколько часов на подготовку для полета), Зеленский чего-то ждал. Наша версия - он ждал встречи с кем-то, кто прилетел в Оман из Москвы на том же самолете Bombardier (9H-VJN), который затем повез Зеленского в Киев", - отмечают журналисты.

Издание сообщает, что лишь после того, как встреча состоялась, теперь уже самолет Медведчука отвез партнера(-ов) Зеленского в Москву, а вскоре в Киев полетел и сам Зеленский, на указанном выше Bombardier (9H-VJN).

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"Тексты" подают хронологию событий:

* Бизнес-джет Медведчука с хвостовым номером T7-GEM прилетает в Оман из Киева (посадка в 17:21 GST, 7 января)

* Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN прибывает в Оман из Москвы, возможно с делегацией для переговоров с Зеленским (посадка в 00:16 GST, 8 января). Дополнительная деталь в подтверждение этой версии: упомянутый самолет не имел заказов несколько дней, с 4 января находился в Стокгольме. Однако, 7 января он летит в Москву, вероятно принимает кого-то на борт и уже через 2 часа вылетает в Оман!

* Крушение самолета МАУ между 2:00 и 3:00 GST, 8 января

* Бизнес-джет Медведчука отправляет, вероятно, участников встречи с Зеленским обратно в Москву (вылет из Омана в 11:53 GST, 8 января)

* Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN отправляет Зеленского в Киев (вылет из Омана в 21:03 GST, 8 января. С момента катастрофы боинга МАУ прошло около 18 часов).

"Всего для проведения такой вероятной встречи (Зеленского и делегации из Москвы) было почти 12 часов. Именно столько времени имели в Омане участники переговоров из Москвы, если они прилетели на Bombardier с номером 9H-VJN, и полетели обратно на бизнес-джете Медведчука с номером T7-GEM", - подчеркнули в издании.

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