Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.01.20 16:02

Россиянин от имени националистов разжигал рознь в интернете, - СБУ

Гражданин РФ Сергей Жук по заданию спецслужб РФ создал в интернете ряд сайтов и от имени националистов и патриотов размещал на них провокационные материалы.

Россиянин от имени националистов разжигал рознь в интернете, - СБУ

Деятельность провокатора удалось пресечь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сергей Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальных сообществ, в частности, "Украинские национал-патриоты", "Верховная Рада 9-го созыва", "Правда об АТО и о Майдане". На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы", - сказано в сообщении.

Функционирование этих ресурсов было прекращено после обращения СБУ к администрациям соцсетей.

Также на Цензор.НЕТ: Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах "МГБ ЛНР" разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

В СБУ считают, что деятельность россиянина курировали спецслужбы РФ. Созданные Жуком сайты использовали для гибридной агрессии против Украины.

Россиянину заочно объявили о подозрении, его собираются объявить в розыск.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100