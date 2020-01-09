Россиянин от имени националистов разжигал рознь в интернете, - СБУ

Деятельность провокатора удалось пресечь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сергей Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальных сообществ, в частности, "Украинские национал-патриоты", "Верховная Рада 9-го созыва", "Правда об АТО и о Майдане". На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы", - сказано в сообщении.

Функционирование этих ресурсов было прекращено после обращения СБУ к администрациям соцсетей.

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В СБУ считают, что деятельность россиянина курировали спецслужбы РФ. Созданные Жуком сайты использовали для гибридной агрессии против Украины.

Россиянину заочно объявили о подозрении, его собираются объявить в розыск.