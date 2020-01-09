Об этом пишет kp.ru, передает Цензор.НЕТ.

Согласно заявлению наемника РФ, главаря террористов "ЛНР" Пасечника, рост пенсий и зарплат будет осуществляться в три этапа.

"В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы - на 28%, а "государственных служащих" - на 18%", — говорится в сообщении.

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Пасечник пообещал реализовать это до января 2022 года.

В свою очередь, наемник РФ, главарь террористов "ДНР" Пушилин отметил, что власти намерены приложить все усилия для того, чтобы зарплаты металлургов и шахтеров выросли до уровня, сопоставимого с Россией, пишет Газета.ру. Он пообещал повысить пенсии на 20%, а зарплаты работников бюджетной сферы — на 26%.