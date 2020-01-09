Данные о закрытых нелегальных АЗС невозможно проверить: нет ни адреса, ни имен, - Куюн

Об этом сообщает директор консалтингового агентства "А-95" Сергей Куюн, информирует Цензор.НЕТ.

"Областные и центральные власти рапортуют, что закрывают станции пачками. Со стороны напоминает настоящее соцсоревнование: ГФС закрыла 264 объекта, а СБУ рапортует о 300. Гончарук сообщил, что за три недели правоохранительные органы проверили 787 АЗС, из которых 439 нелегальных объектов прекратили свою работу, а 111 принудительно демонтированы... Проблема в одном – эти цифры невозможно проверить. Нет ни адресов ликвидированных станций, ни имен, ничего", - пишет Куюн в фейсбуке.

Между тем, по его словам, силовики неоднократно заявляли о неких проверках и ликвидациях, постили фото с места событий, но по горячим следам выяснялось, что в лучшем случае была произведена проверка документов без каких-либо последующих санкций.

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Куюн также убежден, что борьбы лишь с "бочками под забором" не достаточно.

"Принято считать, что главная проблема – это типичные подзаборные заправки, как правило, торгующие одним-двумя видами топлива. Но это не совсем так. Ключевая проблема – торговля топливом мимо кассы, без выдачи чека или с выдачей липового фискального документа. Это оборот топлива за наличные, это налоговые ямы, скрутки, когда в приходе бензин, а на выходе бананы и т.д. Именно это дает основную маржу, позволяет демпинговать и тем самым деформирует рынок. И эта проблема намного шире, чем бочки под забором, и вот ей как раз никто особо не занимается", - отмечает эксперт.

Куюн надеется, что на запланированной на 14 января встрече Зеленского и правоохранителей будет дана команда положить конец нелегальным АЗС.

"Если и будет команда, то только там. Скепсис многих не разделяю, мол, все это до лампочки. Но смогли же закрыть игровые салоны! И каждый день глядя на закрытые салоны и ободранные вывески "Космолота" я понимаю, что невозможное возможно", - резюмирует он.



