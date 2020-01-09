Террористы "ДНР" конфискуют авто с украинскими номерами на Донбассе, - Восточная правозащитная группа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в сети Facebook "Восточная правозащитная группа".

Отмечается, что ранее террористы "ДНР" и "ЛНР" обьявили о перерегистрации всех транспортных средств находящихся на подконтрольной им территории. Все владельцы автомобилей должны были пройти регистрацию и получить транспортные номера "ЛНР" и "ДНР".

Для водителей, которые отказывались проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции в том числе и конфискация автомобиля.

"Нам известно про 7 случаев конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО. На оккупированной части Луганской области, НВФ "ЛНР" продлило перерегистрацию автомобилей до конца февраля 2020 года", - сообщает правозащитная группа.

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