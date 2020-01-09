Офис генпрокурора создал отдел для расследования причин смертей военных не в боевой обстановке

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 января 2020 года согласовал организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры объединенных сил о создании отдела процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствам по расследованию причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке", - сообщает ОГ.

Отмечается, что деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке в зоне проведения ООС.

Кроме того, Офис генпрокурора перед Министерством внутренних дел инициировал создание при Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования указанных уголовных производств.

Такие организационные мероприятия будут обеспечивать оперативную координацию действий органов предварительного расследования.

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