После ликвидации Сулеймани Украине следовало прекратить полеты в зону конфликта, все разведки предупреждали об ответном ударе Ирана, - Смешко

Об заявил в интервью "ГОРДОН" бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины и экс-глава СБУ Игорь Смешко, информирует Цензор.НЕТ.

Смешко считает странным тот факт, что президент Украины в разгар горячего противостояния между США и Ираном улетел в Оман – страну, очень близко расположенную к очагу конфликта, где находятся американские базы, по которым официальный Тегеран вполне может выпустить ракеты.



"Тут два варианта: либо комитет по вопросам разведки не выполняет свои функции и не информирует президента, либо президент не прислушивается к его информации. Оба варианта очень опасны для государства", - отметил экс-глава СБУ.

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Также по мнению Смешко, Украина должна была запретить полеты в авиапространстве Ирана и Ирака после ликвидации США генерала Сулеймани.

"Почему Украина вовремя не прекратила полеты в Иран, для меня загадка. Уже после ликвидации американцами генерал-майора Касема Сулеймани следовало "по техническим причинам" приостановить эти полеты. Уверен, не только все разведки мира предполагали ответный удар, но и большинство политологов Запада об этом открыто говорили в СМИ. А уж после нанесения иранцами ударов вылет самолета был бы просто немыслимым", - сказал он.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.