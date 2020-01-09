Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2", на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Они использовали тактику быстрой загрузки сигарет в полевых условиях, чтобы на их действия не успели отреагировать правоохранительные органы.

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В ночь на 9 января самолет нарушил границу, пролетев из Украины в Румынию и обратно. Контрабандистов задержали после приземления на аэродроме в городе Коломыя в 100 км от границы.









Материалы по уголовному преступлению направлены в управление СБУ Черновицкой области.