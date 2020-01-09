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09.01.20 16:44

Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на "Кукурузнике". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В четверг, 9 января, в Ивано-Франковской области пограничники задержали контрабандистов, перевозивших на самолете Ан-2 табачные изделия в Румынию.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2", на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Они использовали тактику быстрой загрузки сигарет в полевых условиях, чтобы на их действия не успели отреагировать правоохранительные органы.

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В ночь на 9 января самолет нарушил границу, пролетев из Украины в Румынию и обратно. Контрабандистов задержали после приземления на аэродроме в городе Коломыя в 100 км от границы.

Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на Кукурузнике 01
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на Кукурузнике 02
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на Кукурузнике 03
Контрабандисты наладили переправку в Румынию сигарет на Кукурузнике 04

Материалы по уголовному преступлению направлены в управление СБУ Черновицкой области.

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