Прокуратура объявила подозрение руководителю компании РФ из-за добычи песка возле оккупированного Крыма

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщено о подозрении руководителю российской компании по факту незаконной добычи полезных ископаемых, а именно добычи морского песка на территориях природно-заповедного фонда, у берегов Крымского полуострова", - отмечают в прокуратуре.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что руководитель иностранного юридического лица, начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливе.

В результате в течение 2015-2018 годов государству нанесен ущерб на сумму более 140 млн гривен.

Следствие по делу проводит следственный отдел Главного управления Национальной полиции в АР Крым.

Виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщает "Укринформ", о подозрении сообщено владельцу ООО "Транс сервис тайм" Евгению Пономаренко.

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