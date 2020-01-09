Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.01.20 16:56

Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Херсонской области правоохранители задержали на взятке председателя сельской объединенной территориальной общины одного из районов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

Должностное лицо получило от местного жителя 2 тыс. долларов за предоставление паспорта привязки на размещение малой архитектурной формы (МАФа) на территории района.

Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Взяточница задержана в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Средства изъяты и приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

За содеянное чиновнице грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: СБУ задержала на горячем и.о. главы сельсовета Затоки, вымогавшего у бизнесмена $87 тыс. за землю. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100