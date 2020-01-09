Данилов: В расследовании крушения рейса МАУ есть три закрытые версии

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Версий у нас есть 7 - четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - отметил Данилов.

Среди 4 версий есть поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, столкновение с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

"Когда у той или иной версии будет больше или меньше подтверждений, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет", - добавил Данилов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.