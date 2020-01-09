Инфляция в 2019 году в Украине замедлилась до 4,1%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики..

Потребительские цены в декабре 2019р. по сравнению с ноябрем 2019р. снизились на 0,2%, за год в целом выросли на 4,1%.

Базовая инфляция в декабре 2019р. по сравнению с ноябрем 2019р. составила -0,3%, за год в целом - 3,9%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом не изменились. При этом на 2,4-0,5% снизились цены на мясо птицы, рис, сахар, фрукты, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия. В то же время на 1,7-0,3% подорожали молоко, сметана, сало, сыры, овощи, яйца, масло, говядина, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 3,4%, в частности, одежда - на 3,5%, обувь - на 3,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло в основном за счет снижения цен на природный газ на 11,2%.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,8% из-за удешевления автомобилей на 2,6% и топлива и масел на 1,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Низкая инфляция позволит в следующем году снизить ставки по кредитам в гривне до 16-12%, - Гончарук