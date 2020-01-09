Девять детей заболели коклюшем в Черновицкой области, самому младшему - 2,5 месяца, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"За лицами, находившимися в контакте с больными, организовано медицинское наблюдение. В очаге начат комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Коклюш - это инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Коклюш легко распространяется от человека к человеку, в основном воздушно-капельным путем, при кашле или чихании. Дети, которые заразились коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев.

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Предотвратить коклюш можно вакцинацией. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки). Вакцина доступна во всех регионах и является бесплатной.

В течение 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 2 063 случая коклюша. Уровень заболеваемости снизился на 2% по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года. В Украине в течение 11 месяцев 2019 года планово привиты против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) лишь 74% детей.

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