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09.01.20 18:05

К расследованию крушения украинского самолета в Иране готова присоединиться ІCАО

Международная организация гражданской авиации (ІCАО) заявила, что готова присоединиться к расследованию катастрофы украинского самолета в Иране.

мау,тегеран

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ІCАО, передает Цензор.НЕТ.

"ІCАО находится на связи с привлеченными государствами и поможет им, как только получит такое обращение", - отмечается в документе.

В организации также призвали отказаться от любых спекуляций относительно возможных причин аварии до завершения профессионального расследования.

"Руководство ІКАО подчеркивает важность избежания спекуляций о причинах трагедии до получения выводов расследования в соответствии с Приложением № 13 Конвенции о международной гражданской авиации", - отметили в организации.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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