75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко

Белорусский лидер разразился эмоциональной речью на церемонии вручения премии "За духовное возрождение". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на государственное информагентство РБ "БЕЛТА".

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", - заявил Лукашенко.

По его словам, Россия хочет продавать Беларуси нефть по ценам выше мировых.

"Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", - сказал президент Беларуси.

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"Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", - добавил Лукашенко.

При этом он отметил, что "свистопляски и переговоры" между руководством двух стран могут проходить по-разному, но "россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту".

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