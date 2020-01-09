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09.01.20 18:21

Стюардесса Статник с разбившегося в Тегеране самолета МАУ не звонила родителям, - сестра

Бортпроводница Екатерина Статник не звонила родным во время аварии самолета "Боинг 737". Об этом рассказала ее старшая сестра Ольга в комментарии журналисту местного издания.

мау,тегеран

Как передает Цензор.НЕТ,  аудио разговора в распоряжении ВВС News Украина.

Самолет украинской авиакомпании МАУ упал вблизи Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета. Среди них была и стюардесса Екатерина Статник.

По словам ее старшей сестры Ольги Статник , у отца и так больное сердце, а мама узнала обо всем из новостей: "Это утро я не забуду никогда. Мы ее очень любили. Я так боялась ее потерять. Напишите об этом, пусть все знают. Она была такой хорошей, она - просто ангел. Я не верю в то, что произошло".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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