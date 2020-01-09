Служба занятости запустила портал для безработных и работодателей

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пока портал, расположенный по адресу https://skills.dcz.gov.ua, работает в тестовом режиме.

"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", - заявила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Пользователи портала смогут получать на нем актуальную информацию о поиске работы и подборе персонала, научиться составлять резюме современного формата и подготовиться к собеседованию с работодателем.

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Также на портале будут доступны образовательные курсы и вебинары для безработных, в частности проводимые центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

На сайте также будут вводиться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

"Портал поможет реализовать важную для службы задачу - найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю", - подчеркнула Макогон.

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Образовательный портал государственной службы занятости был разработан в рамках Программы деятельности Кабинета министров Украины.