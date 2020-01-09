Президент Ирана Рухани пообещал Зеленскому предоставить украинским экспертам доступ к данным расследования крушения самолета МАУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава Украинского государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране.

Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы. "Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.

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Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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