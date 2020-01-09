Власти США считают, что самолет МАУ был сбит Ираном, - американские СМИ

Об этом пишет со ссылкой на источники в Пентагоне ряд американских СМИ, информирует Цензор.НЕТ. Так, подобную версию озвучили Newsweek, Wall Street Journal, The New York Times и другие.

Первым об этом написал в Twitter журналист CBSNews Крис ван Клив.

"Представители США уверены, что украинский Flt 752 был сбит Ираном. Американская разведка засекла сигнал иранского радара, а спутник обнаружил инфракрасные вспышки от двух пусков ракет, вероятно, SA-15 (ЗРК "Тор". – Ред.), вкоре после чего последовал еще одна инфракрасная вспышка от взрыва", - написал он.

Читайте также: Стюардесса Статник с разбившегося в Тегеране самолета МАУ не звонила родителям, - сестра

Клив добавил, что самолет, скорее всего, был сбит по ошибке. "Это произошло всего через несколько часов после того, как Иран начал ракетную атаку, в то время как мир ждал, чтобы США ответили военным путем", - написал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.