"Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня есть подозрения на этот счет", - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг.

"Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - пояснил американский лидер.

При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при "довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах".

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"Громадське" приводит развернутую версию слов Трампа:

"У меня есть свои подозрения. Не хочу говорить о них, потому что подозрения есть и у других людей ... Это трагическая ситуация, говорю я вам, трагическая. С другой стороны, кто-то мог просто ошибиться. Самолет летел не в нашей системе, мы к этому не причастны. Он летел над довольно неспокойным районом, и кто-то мог ошибиться. Говорят, что это была техническая неисправность, я лично не думаю, что даже такой вопрос стоит. Посмотрим, что будет", - сказал глава Белого дома.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.