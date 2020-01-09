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09.01.20 19:35

Зеленскому отчитались о катастрофе украинского самолета в Иране: расследуют причины трагедии, собраны данные ДНК 9-ти родственников погибших

Президент Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы украинского самолета в Иране.

мау,тегеран

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.

"Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, Зеленский проводит консультации с международными партнерами. В частности, 9 января Владимир Зеленский разговаривал по телефону с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.

Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.

"Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании. На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", - сообщили в ОП.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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