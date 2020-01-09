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09.01.20 20:41

Зеленский в телефонном разговоре с Трюдо выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в Иране.

"Это - ужасная трагедия и наша общая боль", - подчеркнул Президент.

Зеленский заверил Трюдо, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

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Глава правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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