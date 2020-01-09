Часть освобожденных из плена военнослужащих перевели в санаторий в Пуще-Водице

Об этом сообщил начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Насколько мне известно, часть освобожденных военных, находившихся в военном госпитале, уже переведены в учреждение санаторного лечения в Пуще-Водице", - сказал он.

Всем освобожденным сейчас ищут жилье и работу.

"Мы опросили каждого из освобожденных о том, какие у них пожелания по работе, какой у них есть опыт работы и где бы они хотели жить. Согласно этому запросу мы ищем персонально каждому такую ​​опцию - чтобы и работа была, и жилье", - пояснил Мокренюк.

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Кроме того, по меньшей мере 26 бывших пленников не имеют документов о принадлежности к гражданству Украины. Над решением этой проблемы сейчас работают представители министерства совместно с Государственной миграционной службой.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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