Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.01.20 21:11

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, погибших при крушении самолета МАУ в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 01

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей.

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 02

Читайте: Стюардесса Статник с разбившегося в Тегеране самолета МАУ не звонила родителям, - сестра

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 03

Пожалуй, самое важное, что может и должна сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - написал Зеленский.

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 04

Также читайте: Данилов: В расследовании крушения рейса МАУ есть три закрытые версии

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100