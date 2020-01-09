Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей.

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Пожалуй, самое важное, что может и должна сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - написал Зеленский.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.