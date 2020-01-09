Родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев опросили и взяли у них образцы ДНК, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Образцы будут обработаны в течение суток, а ДНК-формула направлена в электронном виде в Тегеран для идентификации тел", - отмечается в тексте.

В то же время, как сообщается на странице Офиса генерального прокурора Украины, который осуществляет процессуальное руководство в деле по факту авиакатастрофы, 9 января был также проведен допрос родственников жертв авиакатастрофы. Проводили его, как и отбор образцов ДНК, следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с прокурорами Офиса генпрокурора.

"Кроме того, Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.