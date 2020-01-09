Цензор.НЕТ

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09.01.20 21:49

The New York Times цитирует Цензор.НЕТ

Американское издание The New York Times цитирует Цензор.НЕТ в статье о катастрофе лайнера МАУ в Иране.

The New York Times цитирует Цензор.НЕТ

СМИ упомянуто в материале под названием "США считают, что иранская ракета случайно сбила украинский самолет", информирует Цензор.НЕТ.

The New York Times упоминает слова секретаря СНБО Александра Данилова, сказанные Цензор.НЕТ, о том, что Украина ведет с Ираном переговоры о доступе наших специалистов на место катастрофы.

Кроме этого, Цензор.НЕТ упомянуло российское информагентство "Интерфакс" - при том, что на территории РФ запрещен доступ к нашему изданию.

Россияне приводят слова главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что на двигателях потерпевшего крушение лайнера нет следов пожара.

Читайте на Цензор.НЕТ: На двигателях лайнера МАУ нет следов взрыва и пожара, версия о технической неисправности несостоятельна, - Бутусов. ФОТО

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